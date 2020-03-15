Акция была приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы
Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в масштабной республиканской патриотической акции «Подвиг ваш бессмертен. Помним, любим, скорбим», приуроченной к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы. Акция состоялась в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.
Мероприятие прошло на площадках районного культурного центра с участием юнармейцев, учащихся кадетских классов, ветеранов боевых действий, представителей казачества и местного муниципалитета.
В рамках акции состоялась передвижная выставка стрелкового оружия времён войны и уникальных экспонатов поискового отряда «Рысь», а также красочное выступление сводного ансамбля песни «Селенга» общевойскового объединения ВВО.
Помимо этого, на одной из площадок был развёрнут мобильный пункт сбора и оцифровки фотоматериалов и документальных свидетельств времён Великой Отечественной Войны в рамках всероссийской акции «Дорога памяти». Каждый желающий смог увековечить память близких и родных, ветеранов и тружеников тыла.
Всего в акции приняло участие более 500 человек. Акция продолжится в других районах и населённых пунктах республики и закончится в канун празднования Дня Победы в столице Бурятии - Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные участвовали в патриотической акции
Общество, Фото:
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