 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Марта

14 Марта

13 Марта

Популярное

В Бурятии военные участвовали в патриотической акции

В Бурятии военные участвовали в патриотической акции
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция была приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы

Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в масштабной республиканской патриотической акции «Подвиг ваш бессмертен. Помним, любим, скорбим», приуроченной к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы. Акция состоялась в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.

Мероприятие прошло на площадках районного культурного центра с участием юнармейцев, учащихся кадетских классов, ветеранов боевых действий, представителей казачества и местного муниципалитета.

В рамках акции состоялась передвижная выставка стрелкового оружия времён войны и уникальных экспонатов поискового отряда «Рысь», а также красочное выступление сводного ансамбля песни «Селенга» общевойскового объединения ВВО.

Помимо этого, на одной из площадок был развёрнут мобильный пункт сбора и оцифровки фотоматериалов и документальных свидетельств времён Великой Отечественной Войны в рамках всероссийской акции «Дорога памяти». Каждый желающий смог увековечить память близких и родных, ветеранов и тружеников тыла.

Всего в акции приняло участие более 500 человек. Акция продолжится в других районах и населённых пунктах республики и закончится в канун празднования Дня Победы в столице Бурятии - Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.

ВВО акция 75 лет Победы ветераны ВОВ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big
Артисты театра «Байкал» станцевали под песню Little Big
Общество, 15.03.2020
Они исполнили танец в честь завершения гастролей
Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга
Бурятия вошла в десятку аутсайдеров экологического рейтинга
Общество, 15.03.2020
В десятке аутсайдеров также оказались и соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 15.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике переменная облачность
Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей
Жительница Бурятии ограбила магазин на 375 рублей
Общество, 14.03.2020
Женщина украла растительное масло и пачку чая 
В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
В Бурятии изолировали вернувшихся из Кореи мать с детьми
Общество, 14.03.2020
Один из детей затемпературил, когда вернулся домой
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
В Бурятии спасатели эвакуировали застрявших на Байкале людей
Общество, 14.03.2020
Легковушка автомобилистов сломалась, и в ней закончился бензин
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
В Бурятии диспансеризацию можно пройти в выходные
Общество, 14.03.2020
  «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из городской поликлиники №1
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество, 14.03.2020
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
Общество, 14.03.2020
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, 14.03.2020
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^