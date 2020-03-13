В Улан-Удэ пройдёт детский спектакль «Король Матиуш»



14 и 15 марта на сцену Молодёжного художественного театра вернётся спектакль из новогодней кампании – семейная сказка взросления «Король Матиуш» (6+).



- Это постановка режиссёра Артёма Баскакова по инсценировке Полины Бородиной книг «Король Матиуш Первый» и «Король Матиуш на необитаемом острове» Януша Корчака, выдающегося польского педагога, писателя и общественного деятеля. Корчак известен не только своими повестями и книгами о воспитании детей, но героической жертвой во время Второй мировой войны. Когда его воспитанников из варшавского «Дома сирот» отправляли в концлагерь, Януш отказался от предложенной ему свободы, а затем погиб с ними в газовой камере. Зрителя через спектакль приглашают познакомится с философией опытного и знаменитого педагога, - сообщают в пресс-службе театра.



Улан-удэнские зрители увидят захватывающую историю о мальчике, которому приходится занять трон короля вместо своего умершего отца. Юный наследник хочет сделать жизнь своих подданных счастливее, но его чистым помыслам противостоят коррумпированные министры. Их вмешательства в судьбу королевства приводят к тому, что Матиушу приходится встать на путь героя и пережить множество приключений.



- Тема сказки – столкновение мира детей и мира взрослых, - рассказывает режиссёр Артём Баскаков. - В главном персонаже я ощущаю тревогу за мир, где сложно добиться развития и общего счастья. Нужно свободное поколение людей, которые понимают, что необходимы перемены и что нужно быть человечнее и осознаннее друг к другу.



Художественное и режиссёрское решения постановки позволят зрителям воспринимать историю легко - через игру в государство.



Главную роль в постановке исполняет Роман Гаврилов. В спектакле также заняты: Леонид Иванов, Софья Гущина, Евгений Мордвин, Константин Осодоев, Людмила Кузьмина, Баярма Бобоева, Илья Бабешко, Надежда Разуваева, Анастасия Худякова, Алексей Осколков, Вадим Гусевский, Фёдор Степанов.



Показы: 14 и 15 марта в 13:00.



Возрастное ограничение: 6+



Забронировать билеты на спектакль можно по телефону, указанному в официальных группах театра в соцсетях.



Администрация театра обращает внимание, что также зрителям обязательно надо подтвердить бронь за сутки по номеру, указанному в Сети. В случае, если вы не подтвердите бронь, она аннулируется, и освободившееся место может быть отдано другим желающим.





