В Чите молодые люди угнали проданную ими же машину

Бывший владелец авто оставил у себя запасной ключ



С заявлением в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил об угоне со двора дома автомобиля «Тойота Спринтер».



Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Выяснилось, что один из молодых людей ранее продал свою машину потерпевшему, но запасной ключ оставил у себя.



Подозреваемый вместе со своим знакомым, зная адрес покупателя, проникли на территорию частного подворья и угнали автомашину. В последствие, она была обнаружена брошенной на улице города.



За угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





