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В Чите молодые люди угнали проданную ими же машину

В Чите молодые люди угнали проданную ими же машину
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывший владелец авто оставил у себя запасной ключ

С заявлением в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил об угоне со двора дома автомобиля «Тойота Спринтер».

Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Выяснилось, что один из молодых людей ранее продал свою машину потерпевшему, но запасной ключ оставил у себя.

Подозреваемый вместе со своим знакомым, зная адрес покупателя, проникли на территорию частного подворья и угнали автомашину. В последствие, она была обнаружена брошенной на улице города.

За угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


угон Чита
 
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