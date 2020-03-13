Бывший владелец авто оставил у себя запасной ключ
С заявлением в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил об угоне со двора дома автомобиля «Тойота Спринтер».
Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Выяснилось, что один из молодых людей ранее продал свою машину потерпевшему, но запасной ключ оставил у себя.
Подозреваемый вместе со своим знакомым, зная адрес покупателя, проникли на территорию частного подворья и угнали автомашину. В последствие, она была обнаружена брошенной на улице города.
За угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите молодые люди угнали проданную ими же машину
Общество, Фото:
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