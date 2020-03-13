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Юных творцов Бурятии приглашают к участию в конкурсе

Юных творцов Бурятии приглашают к участию в конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» продолжает принимать работы

Юных творцов Бурятии приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою». Конкурс проводится фондом Оксаны Фёдоровой совместно с Почтой России, Музеем Победы, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией.

На конкурс уже подано более 2 тысяч заявок со всей России. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и посвящён подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

Основой конкурса стала книга-трилогия «Маленькие герои большой войны», в которой ветеран, доктор исторических наук, член Союза писателей России Аркадий Васильевич Никоноров собрал факты героизма более чем 400 детей и подростков. Согласно архивным данным в войне принимали участие свыше 400 тысяч юных защитников Отечества. Только пионеров, проявивших мужество и героизм, было награждено орденами и медалями свыше 35 тысяч.

Конкурс 2020 года проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет). И новая номинация этого года - «Фотоколлаж»: индивидуальная или групповая работа детей на основании фотоматериалов по теме конкурса, объединённых единым логическим замыслом (возрастная категория 10-17 лет).

- Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут выпущены Почтой России и представлены на Церемонии награждения в Музее Победы, - сообщили в пресс-службе бурятского отделения «Почты России».

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru с 25 февраля по 31 марта. Список победителей будет объявлен 15 апреля, а торжественная церемония награждения состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.



75 лет Победы
 
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