В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн

Авторы проекта – творческий коллектив из Москвы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы в Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла и детям войны. Авторы проекта - творческий коллектив «Студии военных художников имени Грекова» из Москвы, скульптор Алексей Чебоненко. Сейчас ведутся работы по изготовлению памятника, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.
Мемориал будет состоять из четырёх бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. По задумке авторов, все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.
Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла. Все от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, вооружённые непоколебимой верой в победу, не жалея сил трудились на полях и заводах.
- Вся скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита, что добавит композиции монументальности. При работе над памятником авторы учли прилегающий ландшафт, поэтому памятник органично впишется в окружающее пространство, организуя его вокруг себя, - пояснили в комитете.
Работы по благоустройству территории площади Славы, в том числе постамента памятника, были выполнены в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Комитетом по управлению имуществом администрации Улан-Удэ заключён муниципальный контракт на закупку скульптурного произведения «Труженикам тыла и детям войны» с авторами проекта. Сумма контракта составляет более 10 млн 800 тысяч рублей.
Установка памятника планируется ко Дню Победы – 9 мая 2020 года.
Решение об установке памятника труженикам тыла и детям войны было принято оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бурятии.
Со 2 апреля по 21 июня 2019 года комитет по архитектуре и градостроительству проводил открытый творческий конкурс на лучшее эскизное решение проекта памятника. На конкурс поступило пять заявок участников и конкурсных работ. С 18 по 21 июня в музее истории города была организована экспозиция представленных проектов для показа широкой общественности. На заседании конкурсной комиссии 20 июня 2019 года с учётом замечаний и предложений горожан проекты рассмотрены и определены победители конкурса.
По итогам конкурса 1 место присуждено проекту, автором которого является Алексей Чебоненко из «Студии военных художников имени Грекова» Москва, 2 место - проекту автора Баира Сундупова из Улан-Удэ, третье место - автору Антону Тырышкину из Красноярска. Победителю и призёрам вручены денежные премии в 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
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