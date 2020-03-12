 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Марта

Теперь от 1,6%: АТБ снизил процентную ставку по дальневосточной ипотеке

11 Марта

Популярное

В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн

В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
Общество, 
Авторы проекта – творческий коллектив из Москвы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы в Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла и детям войны. Авторы проекта - творческий коллектив «Студии военных художников имени Грекова» из Москвы, скульптор Алексей Чебоненко. Сейчас ведутся работы по изготовлению памятника, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

Мемориал будет состоять из четырёх бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. По задумке авторов, все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.

Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла. Все от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, вооружённые непоколебимой верой в победу, не жалея сил трудились на полях и заводах.

- Вся скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита, что добавит композиции монументальности. При работе над памятником авторы учли прилегающий ландшафт, поэтому памятник органично впишется в окружающее пространство, организуя его вокруг себя, - пояснили в комитете.

Работы по благоустройству территории площади Славы, в том числе постамента памятника, были выполнены в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Комитетом по управлению имуществом администрации Улан-Удэ заключён муниципальный контракт на закупку скульптурного произведения «Труженикам тыла и детям войны» с авторами проекта. Сумма контракта составляет более 10 млн 800 тысяч рублей.

Установка памятника планируется ко Дню Победы – 9 мая 2020 года.

Решение об установке памятника труженикам тыла и детям войны было принято оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бурятии.

Со 2 апреля по 21 июня 2019 года комитет по архитектуре и градостроительству проводил открытый творческий конкурс на лучшее эскизное решение проекта памятника. На конкурс поступило пять заявок участников и конкурсных работ. С 18 по 21 июня в музее истории города была организована экспозиция представленных проектов для показа широкой общественности. На заседании конкурсной комиссии 20 июня 2019 года с учётом замечаний и предложений горожан проекты рассмотрены и определены победители конкурса.

По итогам конкурса 1 место присуждено проекту, автором которого является Алексей Чебоненко из «Студии военных художников имени Грекова» Москва, 2 место - проекту автора Баира Сундупова из Улан-Удэ, третье место - автору Антону Тырышкину из Красноярска. Победителю и призёрам вручены денежные премии в 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.


75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла почти за 11 млн
Общество, 12.03.2020
Авторы проекта – творческий коллектив из Москвы
Забайкальцы избили и обокрали своего собутыльника
Забайкальцы избили и обокрали своего собутыльника
Общество, 12.03.2020
Молодые люди вместе выпивали в кафе
Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России
Борцы Бурятии готовятся к чемпионату России
Общество, 12.03.2020
Сборная республики отправилась на очередные сборы в Кисловодск
В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски
В Улан-Удэ мужчина не расплатился за хаски
Общество, 12.03.2020
Он убедил женщину отдать собаку в рассрочку, однако платежей от него так и не поступило
Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду
Финалистки «Миссис Бурятия-2020» рисовали Джигурду
Общество, 12.03.2020
«Байкал-Daily» узнал, как прошла очередная неделя подготовки к конкурсу красоты
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны
Общество, 12.03.2020
Иннокентий Быков умер на 97-м году жизни
В Чите рабочий украл электроинструменты со стройки
В Чите рабочий украл электроинструменты со стройки
Общество, 12.03.2020
Начальник объекта оставил ключи от кладовки на видном месте
В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого
В Улан-Удэ девушка угнала машину у знакомого
Общество, 12.03.2020
Собиравшись домой, она прихватила ключи от автомобиля
Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права
Житель Бурятии, состоящий на учёте у психиатра, обманом получил права
Общество, 12.03.2020
Для получения прав он предъявил липовую медицинскую справку
В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск
В Улан-Удэ задержали забайкальца, объявленного в федеральный розыск
Общество, 12.03.2020
Мужчина должен был находиться под административным надзором
В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
В Улан-Удэ водитель распечатал права на принтере
Общество, 12.03.2020
Мужчина успел попользоваться водительским удостоверением год
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
В бурятском театре выступит солист Пермской оперы
Общество, 12.03.2020
Энхбат Тувшинжаргал исполнит партию тореадора Эскамильо в опере «Кармен»
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции
Общество, 12.03.2020
«Когда человек верит», то намного легче жить», отметил лама Баир Цымпилов
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Забайкальца приговорили к условному сроку за убийство животного
Общество, 12.03.2020
Он несколько раз ударил кота в присутствии детей  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^