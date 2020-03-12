Иннокентий Быков умер на 97-м году жизни
Руководство и личный состав МВД по Бурятии, Совет ветеранов ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке, фронтовика Иннокентия Марковича Быкова. Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 97-м году жизни.
Иннокентий Быков в 1943 году по призыву Слюдянского райисполкома вступил в ряды Советской Армии в должности рулевого парохода порта «Байкал». Службу в Вооружённых силах проходил в 111-м истребительном противотанковом артиллерийском полку 111-й танковой дивизии в должности старшего разведчика.
С 1945 по 1951 год служил в войсковой части Забайкальского военного округа.
В 1961 году окончил Высшую школу МВД РСФСР, затем был назначен на должность заместителя начальника отдела милиции Железнодорожного райисполкома Улан-Удэ.
Службу завершил в звании подполковника в 1971 году в должности заместителя начальника отдела внутренних дел Железнодорожного райисполкома Улан-Удэ.
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», «За победу над Японией», медалью «30 лет Советской Армии и Флота» и другими наградами.
В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны
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