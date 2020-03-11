В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»

Общество, Фото: Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ

Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год



Мониторинг городских управляющих компаний и жилищных организаций за 2019 год выявил среди них лидеров и отстающих. В рейтинге представлена 51 управляющая компания, сообщает комитет по городскому хозяйству администрации Улан-Удэ.



Мониторинг будет проводиться два раза в год. Следующий будет выведен за первое полугодие 2020 года. На его основании жители могут принять решение о смене обслуживающей организации.



Комиссия в составе представителей муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ и сотрудников комитета по городскому хозяйству администрации проверила задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями, наличие административных правонарушений, выполнение предписаний Муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ, также учитывалось участие компаний в общественных мероприятиях, своевременное получение паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период и размещение отчётов о деятельности в интернете.



Рейтинг разделён на три части: лучшие (зелёная зона) – более 60 баллов; средние (жёлтая зона) – от 35 до 60 баллов; худшие (красная зона) – до 35 баллов.



Среди лидеров рейтинга – ООО «УО Софист», ООО «УО Уют-плюс», ООО УО «Альтернатива». В числе отстающих – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «Ангара», ООО УК «УЮТ».



В Улан-Удэ работает 98 управляющих компаний. В рейтинг включены компании, у которых более 25 тысяч квадратных метров обслуживаемой площади.





