Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты
Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО «Стройтрансгаз-Восток» устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС. По данным некоторых СМИ, в забастовке принимают участие около 500 жителей Бурятии, которые приехали строить музейно-театральный комплекс.
Видео с бастующими рабочими распространилось в соцсетях. Вахтовики в ролике требуют от начальства выплаты долгов по зарплате, а также организации нормальных условий труда.
- Почему люди в летних сапогах зимой работают? Почему у нас инструмента нет, а вы лишаете нас зарплаты, потому что мы чего-то не успеваем?! – возмущаются рабочие.
Бастующие также возмутились, что многим до сих пор не оплатили билеты и пожаловались на «невыносимые бытовые условия».
Как сообщает ГТРК «Владивосток», генеральный директор «Стройтрансгаз - Восток» Владимир Простоквашин заявил, что некоторые претензии работников обоснованны. За один день эти проблемы не решить, но в ближайшее время он вместе с бригадирами, разберётся по каждому строителю. И пообещал, что ни один работник не будет уволен.
В настоящее время прокуратурой Приморского края с привлечением специалистов Государственной инспекции труда и управления Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия на предмет исполнения работодателем трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства.
По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Свою проверку начал Следственный комитет России по Приморскому краю.
- В настоящее время устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
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