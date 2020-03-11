300 жителей Бурятии стали «Волонтёрами Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Регистрация добровольцев продолжается



На портале всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» идёт регистрация добровольцев, которые помогут в организации главных мероприятий Года памяти и славы. На сегодня уже зарегистрировалось более 50 тысяч человек со всей России, в том числе 300 молодых людей из Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.



- Мы планируем подготовить более 100 тысяч волонтёров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнёрами мы разработали единый стандарт подготовки волонтёров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны, - пояснила руководитель движения Ольга Амельченкова.



До Дня Победы остаётся чуть больше двух месяцев, в течение которых будут реализованы самые интересные и важные проекты «Волонтёров Победы». Все желающие могут зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф.



- В День Победы наши волонтёры будут организовывать в Улан-Удэ и по всей республике шествие памяти «Бессмертный полк». Они будут стоять на определённых точках и направлять людей по маршруту. Также наши волонтёры примут участие в таких акциях, как: «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Синий платочек», «Рекорд Победы», - рассказала о том, что ждёт добровольцев Бурятии, региональный координатор «Волонтёров Победы» Елена Бороева.

