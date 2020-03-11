Иркутянин отобрал у школьницы телефон

Оперативники призывают подозреваемого проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции. Граждан, узнавших разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(3952) 29-21-40, или 02, 112 - с мобильного телефона.

В Иркутске сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ограблении несовершеннолетней.Как выяснили оперативники, днем 3 марта мужчина подбежал к девочке, оттолкнул ее, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Его зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде одного из домов.В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на задержание злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.