Иркутянин отобрал у школьницы телефон

Вора зафиксировала камера наблюдения
В Иркутске сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ограблении несовершеннолетней.
Как выяснили оперативники, днем 3 марта мужчина подбежал к девочке, оттолкнул ее, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Его зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде одного из домов.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на задержание злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Оперативники призывают подозреваемого проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции. Граждан, узнавших разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(3952) 29-21-40, или 02, 112 - с мобильного телефона.
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