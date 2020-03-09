В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет



Накануне Международного женского дня сотрудники управления организации охраны общественного порядка МВД Бурятии в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» побывали в гостях у ветерана тыла Великой Отечественной войны Дулмы Батуевой. В этом году Дулме Батуевне исполнится 97 лет.



Полицейские поздравили ветерана с наступающим праздником, пожелали ей крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.



Дети и внуки поблагодарили полицейских за постоянное внимание к ветерану, пожелали им успехов на службе, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

