В этом году Дулме Батуевой исполнится 97 лет
Накануне Международного женского дня сотрудники управления организации охраны общественного порядка МВД Бурятии в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» побывали в гостях у ветерана тыла Великой Отечественной войны Дулмы Батуевой. В этом году Дулме Батуевне исполнится 97 лет.
Полицейские поздравили ветерана с наступающим праздником, пожелали ей крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.
Дети и внуки поблагодарили полицейских за постоянное внимание к ветерану, пожелали им успехов на службе, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В Бурятии полицейские поздравили ветерана тыла с 8 марта
Общество, Фото:
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