В гости пришли к Евгении Михайловне Парахиной
Работники прокуратуры Бурятии и представители совета ветеранов прокуратуры поздравили с наступающим Международным женским днём Парахину Евгению Михайловну – вдову участника Великой Отечественной войны, ветерана прокуратуры Парахина Александра Алексеевича.
Евгения Михайловна в этом году отметила свой 95-летний юбилей. Она труженица тыла. Во время войны жила в рабочем посёлке Елань Волгоградской области. Будучи подростком, наравне со взрослыми трудилась в поле.
Супруг Евгении Михайловны в годы Великой Отечественной войны воевал на Сталинградском, первом Украинском фронтах, в Польше, Чехословакии, Германии. Более 40 лет Александр Алексеевич проработал водителем прокуратуры республики.
Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
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