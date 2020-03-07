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Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла

Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
Общество, 
В гости пришли к Евгении Михайловне Парахиной

Работники прокуратуры Бурятии и представители совета ветеранов прокуратуры поздравили с наступающим Международным женским днём Парахину Евгению Михайловну – вдову участника Великой Отечественной войны, ветерана прокуратуры Парахина Александра Алексеевича.

Евгения Михайловна в этом году отметила свой 95-летний юбилей. Она труженица тыла. Во время войны жила в рабочем посёлке Елань Волгоградской области. Будучи подростком, наравне со взрослыми трудилась в поле.

Супруг Евгении Михайловны в годы Великой Отечественной войны воевал на Сталинградском, первом Украинском фронтах, в Польше, Чехословакии, Германии. Более 40 лет Александр Алексеевич проработал водителем прокуратуры республики.

прокуратура ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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