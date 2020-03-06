В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом

52 бойца похоронены в братской могиле на хуторе Логовском
В Бурятии идёт поиск родственников воинов, захороненных в братской могиле на хуторе Логовском Перекопского поселения Клетского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Селенгинский район».
Всего в списках захороненных 522 советских воинов. Из них 52 воина из Бурятии и около 225 воинов из Читинской области. Если вы нашли в списке фамилию своего родственника, сообщить информацию можно по номеру: 8-924-475-81-58 (координатор Любовь Матвеева).
Список погибших воинов
1. АГАФОНОВ Михаил Спиридонович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
2. АНДРИЕВСКИЙ Федор Васильевич, рядовой, к-ка Еравнинского РВК Бур.АССР
3. БАЛЬБУРОВ Михаил Васильевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР
4. БАЛЬЧУГОВ Тимофей Николаевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР
5. БОГОЧАНОВ Николай Семенович, с-т, к-ка Знаменского РВК
6. ВИНОГРАДОВ Николай Антонович, 1906 г.р, с-т, к-ка Баунтовского РВК
7. ГАРМАЕВ Жамьен Бимбоевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
8. ГУРАШИН Алексей Дмитриевич, кр-ц, 33083 от 17.11.1942 г.
9. ДАМБАЕВ Рингинжан (Ринчинжап) Рингинжанович (Ринчинжапович), рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бурятской АССР
10. ДАНЧУК Николай Гаврилович, 1922 г.р., мл. с-т, к-ка Железнодорожного РВК
11. ДАШЕЕВ Очир Хандуевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР
12. ДОРЖИЕВ Дылык-Нима Доржиевич, 1920 г.р., рядовой, к-ка Хоринского РВК Бурятской АССР
13. ЕРЕМИН Георгий Иннокентьевич, 1923 г.р., рядовой, к-ка Баунтовского РВК Бурятской АССР
14. ЖУЛИН Роман Игнатьевич, рядовой, к-ка Заиграевского РВК
15. ЗАЯТУЕВ Цыренжан Будаевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР
16. ИВАНОВ Федор Корнилович, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г. Улан-Удэ
17. Ильков Иван Тимофеевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК Бур.АССР
18. КАПЛИН Николай Яковлевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК
19. КАРПУТИН Владимир Константинович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК
20. КАШТАНОВ Александр Яковлевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г. Улан-Удэ
21. КОЖИН Петр Самуилович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
22. КОЗЫРЬ Константин Мифодьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК
23. КОНЕВ Филипп Яковлевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК
24. КОСТЫЛЕВ Никифор Афанасьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
25. КУЛАКОВ Александр Александрович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК
26. КУРБАТОВ Иннокентий Александрович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК
27. ЛАМУХИН Илья Евгеньевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР
28. ЛОБОДА Степан Иванович, с-т, к-ка Кабанского РВК Бурятской АССР
29. МАСЛОВ Григорий Максимович, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК
30. МИХАЛЕВ Иван Спиридонович, к-ка Улан-Удэнского РВК Бурятской АССР
31. МИХЕЕВ Павел Перфильевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК
32. ОСТРОВСКИЙ Константин Григорьевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР
33. ПЕЖЕМСКИЙ Николай Яковлевич, 1904 г.р., рядовой, к-ка Тункинского ОРВК
34. ПЕТРОВ Василий Иннокентьевич, 1912 г.р., рядовой, к-ка Тункинского ОРВК
35. ПЕТРОЧКОВ Илья Лукич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Мухоршибирского РВК
36. РУБЦОВ Александр Михайлович, мл. с-т, к-ка Кабанского РВК Бур.АССР
37. СИНИЦИН Михаил Матвеевич, 1914 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г.Улан-Удэ
38. СОНОМОВ Ринчин Будаевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Закаменского РВК
39. СТЕПАНОВ Александр Парфентьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бурятской АССР
40. ТАЙШИХИН Яков Архипович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
41. ТЕРЕХОВ Дмитрий Трофимович, 1910 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г.Улан-Удэ
42. ФОМЧИКОВ Бабасан Палаевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР.
43. ЦЫБЕНОВ Доржи Цыренович, рядовой, к-ка Закаменского РВК
44. ЦЫРЕНОВ Петр Цыренович, 1923 г.р., рядовой, к-ка Хоринского РВК Бур.АССР
45. ЧВАНОВ Николай Николаевич, 1897 г.р., рядовой, к-ка Баунтовского РВК Бур.АССР
46. ШАГЖИ(Е)В Дарма Будаевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Баргузинского ОРВК Бурятской АО
47. ШАКИРОВ Гариф, 1914 г.р., рядовой, к-ка Советского ОРВК Бур.АССР
48. ШИШОХИН Василий Константинович, рядовой, к-ка Ленинского РВК
49. ЮМАГЛОВ Садартин, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
50. ЮМБАЕВ Василий Бадмажасович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
51. ЯКОВЛЕВ Федор Федорович, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР
52. ЯСАЛТАЛОВ Николай Дашеевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК
В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом
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