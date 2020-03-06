В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом

52 бойца похоронены в братской могиле на хуторе Логовском



В Бурятии идёт поиск родственников воинов, захороненных в братской могиле на хуторе Логовском Перекопского поселения Клетского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Селенгинский район».



Всего в списках захороненных 522 советских воинов. Из них 52 воина из Бурятии и около 225 воинов из Читинской области. Если вы нашли в списке фамилию своего родственника, сообщить информацию можно по номеру: 8-924-475-81-58 (координатор Любовь Матвеева).



Список погибших воинов



1. АГАФОНОВ Михаил Спиридонович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

2. АНДРИЕВСКИЙ Федор Васильевич, рядовой, к-ка Еравнинского РВК Бур.АССР

3. БАЛЬБУРОВ Михаил Васильевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР

4. БАЛЬЧУГОВ Тимофей Николаевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР

5. БОГОЧАНОВ Николай Семенович, с-т, к-ка Знаменского РВК

6. ВИНОГРАДОВ Николай Антонович, 1906 г.р, с-т, к-ка Баунтовского РВК

7. ГАРМАЕВ Жамьен Бимбоевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

8. ГУРАШИН Алексей Дмитриевич, кр-ц, 33083 от 17.11.1942 г.

9. ДАМБАЕВ Рингинжан (Ринчинжап) Рингинжанович (Ринчинжапович), рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бурятской АССР

10. ДАНЧУК Николай Гаврилович, 1922 г.р., мл. с-т, к-ка Железнодорожного РВК

11. ДАШЕЕВ Очир Хандуевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР

12. ДОРЖИЕВ Дылык-Нима Доржиевич, 1920 г.р., рядовой, к-ка Хоринского РВК Бурятской АССР

13. ЕРЕМИН Георгий Иннокентьевич, 1923 г.р., рядовой, к-ка Баунтовского РВК Бурятской АССР

14. ЖУЛИН Роман Игнатьевич, рядовой, к-ка Заиграевского РВК

15. ЗАЯТУЕВ Цыренжан Будаевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бур.АССР

16. ИВАНОВ Федор Корнилович, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г. Улан-Удэ

17. Ильков Иван Тимофеевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК Бур.АССР

18. КАПЛИН Николай Яковлевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК

19. КАРПУТИН Владимир Константинович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК

20. КАШТАНОВ Александр Яковлевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г. Улан-Удэ

21. КОЖИН Петр Самуилович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

22. КОЗЫРЬ Константин Мифодьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК

23. КОНЕВ Филипп Яковлевич, рядовой, к-ка Кабанского РВК

24. КОСТЫЛЕВ Никифор Афанасьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

25. КУЛАКОВ Александр Александрович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК

26. КУРБАТОВ Иннокентий Александрович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК

27. ЛАМУХИН Илья Евгеньевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР

28. ЛОБОДА Степан Иванович, с-т, к-ка Кабанского РВК Бурятской АССР

29. МАСЛОВ Григорий Максимович, 1922 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК

30. МИХАЛЕВ Иван Спиридонович, к-ка Улан-Удэнского РВК Бурятской АССР

31. МИХЕЕВ Павел Перфильевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК

32. ОСТРОВСКИЙ Константин Григорьевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК Бурятской АССР

33. ПЕЖЕМСКИЙ Николай Яковлевич, 1904 г.р., рядовой, к-ка Тункинского ОРВК

34. ПЕТРОВ Василий Иннокентьевич, 1912 г.р., рядовой, к-ка Тункинского ОРВК

35. ПЕТРОЧКОВ Илья Лукич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Мухоршибирского РВК

36. РУБЦОВ Александр Михайлович, мл. с-т, к-ка Кабанского РВК Бур.АССР

37. СИНИЦИН Михаил Матвеевич, 1914 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г.Улан-Удэ

38. СОНОМОВ Ринчин Будаевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Закаменского РВК

39. СТЕПАНОВ Александр Парфентьевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бурятской АССР

40. ТАЙШИХИН Яков Архипович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

41. ТЕРЕХОВ Дмитрий Трофимович, 1910 г.р., рядовой, к-ка Железнодорожного РВК г.Улан-Удэ

42. ФОМЧИКОВ Бабасан Палаевич, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР.

43. ЦЫБЕНОВ Доржи Цыренович, рядовой, к-ка Закаменского РВК

44. ЦЫРЕНОВ Петр Цыренович, 1923 г.р., рядовой, к-ка Хоринского РВК Бур.АССР

45. ЧВАНОВ Николай Николаевич, 1897 г.р., рядовой, к-ка Баунтовского РВК Бур.АССР

46. ШАГЖИ(Е)В Дарма Будаевич, 1922 г.р., рядовой, к-ка Баргузинского ОРВК Бурятской АО

47. ШАКИРОВ Гариф, 1914 г.р., рядовой, к-ка Советского ОРВК Бур.АССР

48. ШИШОХИН Василий Константинович, рядовой, к-ка Ленинского РВК

49. ЮМАГЛОВ Садартин, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

50. ЮМБАЕВ Василий Бадмажасович, рядовой, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

51. ЯКОВЛЕВ Федор Федорович, к-ка Кяхтинского РВК Бур.АССР

52. ЯСАЛТАЛОВ Николай Дашеевич, рядовой, к-ка Закаменского РВК

