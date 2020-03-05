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В Бурятии осуждённые познакомились с творчеством советских писателей

В Бурятии осуждённые познакомились с творчеством советских писателей
Общество,  Фото:pixabay.com
В колонии прошла литературная гостиная

В воспитательном центре колонии-поселения №3 Бурятии прошла литературная гостиная, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле», по произведениям советских писателей Александра Твардовского и Михаила Шолохова.

По словам организаторов, строки их пронзительных произведений заставили осуждённых колонии увидеть и почувствовать, как поэзия и проза вошли в войну, а война со всеми её батальными и бытовыми подробностями в поэзию и прозу, осмыслить как герои произведений терпели тяжёлые, подчас нечеловеческие лишения и страдания, понять красоту подвига народа.

Проведённое мероприятие способствовало привитию осуждённым интереса к великой истории Родины, воспитанию патриотизма, любви к Отечеству, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН 75 лет Победы
 
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