В Бурятии осуждённые познакомились с творчеством советских писателей

В колонии прошла литературная гостиная



В воспитательном центре колонии-поселения №3 Бурятии прошла литературная гостиная, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле», по произведениям советских писателей Александра Твардовского и Михаила Шолохова.



По словам организаторов, строки их пронзительных произведений заставили осуждённых колонии увидеть и почувствовать, как поэзия и проза вошли в войну, а война со всеми её батальными и бытовыми подробностями в поэзию и прозу, осмыслить как герои произведений терпели тяжёлые, подчас нечеловеческие лишения и страдания, понять красоту подвига народа.



Проведённое мероприятие способствовало привитию осуждённым интереса к великой истории Родины, воспитанию патриотизма, любви к Отечеству, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

