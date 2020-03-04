В Улан-Удэ к юбилею Победы выпустят книгу об эвакогоспиталях

В книге есть данные и фотографии от поисковых отрядов, городских школ и минздрава



В Улан-Удэ в апреле опубликуют книгу об эвакогоспиталях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экземпляры книг будут переданы во все библиотеки города, включая школьные.



В Улан-Удэ в годы войны работало 14 эвакогоспиталей. Эвакогоспитали размещались в основном в зданиях и помещениях школ преимущественно Советского района. В Октябрьском районе они были открыты в нынешних школах № № 20, 29. Также раненых бойцов и офицеров принимал военный госпиталь, который сейчас располагается по ул. Боевая. В Железнодорожном районе для лечения отдали здания школ № 41, 42, общежитие и поликлинику на ПВЗ.



- Материалы в издание практически собраны. В книге имеются данные и фотографии от поисковых отрядов, городских школ, министерства здравоохранения Бурятии. Редактор книги Татьяна Астраханцева сейчас находится в Москве, работает с архивными базами данных минобороны, госархива, информационной базы «Мемориал - память народа», - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Пять лет назад администрация Октябрьского района подготовила издание «Жить, чтобы помнить» о комплексе «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны». Мемориал – братская могила расположен по ул. Бабушкина в мкрн Горького был реконструирован в прошлом году.



- На оргкомитете по проведению и подготовке юбилейного Дня Победы было решено усилиями всех районов города выпустить второй том книги и посвятить его эвакогоспиталям - пояснила Ирина Трунова, заместитель руководителя администрации Октябрьского района.





