В Улан-Удэ появятся новые бюсты Героев Советского Союза

Скульптуры появятся возле школ



Бюсты уроженцев Бурятии – Героев Советского Союза – откроют в начале мая в столице Бурятии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.



Скульптуры на постаментах установят у школ – бюст Георгия Николаевича Москалёва на территории школы № 63, Базара Ринчиновича Ринчино у прогимназии № 108, Осипа Андреевича Денисова у школы № 52, Петра Тимофеевича Харитонова у школы № 31.



- Ранее, пять лет назад, к 70-летию Победы на территории Октябрьского района были установлены бюсты Героям Советского Союза Жамбылу Ешеевичу Тулаеву, Василию Харинаевичу Хантаеву и Гармажапу Аюровичу Гармаеву. В этом году бюсты будут выполнены в таком же едином стиле, - отметили в мэрии Улан-Удэ.



Скульптуры изготовят до 15 апреля, а благоустройство территории закончат до 1 мая.



Справка:



Георгий Николаевич Москалёв родился в 1925 году в деревне Усть-Менза ныне Красночикойского района Забайкальского края. В 1933 году семья переехала в Улан-Удэ. Окончил 8 классов улан-удэнской школы № 2. Со школьной скамьи в январе 1943 года был призван в Красную Армию и зачислен курсантом в Забайкальское военно-пехотное училище.



В мае 1944 года после ускоренного выпуска в звании младшего лейтенанта направлен в 176-й гвардейский стрелковый полк 59-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, где получил должность командира пулемётного взвода. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Бендеры, Белгород-Днестровский.



В марте 1945 года Москалёву присвоено звание Героя Советского Союза за выполнение сложнейшей боевой задачи при форсировании Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года и проявленные при этом мужество и героизм. Войну закончил в должности командира роты.



В Улан-Удэ работал в художественно-производственных мастерских, руководил кружком «Юный художник» при Доме пионеров им. П. П. Постышева (в 1957—1962 и 1964—1965). В 1962—1963 годах был председателем правления Союза Художников Бурятии. В 1966—1968 годах — директор художественного музея им. Ц. С. Сампилова, преподавал в педагогическом училище № 1.



Неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов города Улан-Удэ. В составе тридцати Героев Советского Союза участвовал в праздновании 30-летия Победы в Венгрии, принимал участие в праздновании 50-летия Победы в Москве, в военном параде на Красной площади 9 мая 1996 года, параде Победы 9 мая 2000 года.



Умер 3 марта 2011 года в Улан-Удэ.



Базар Ринчинович Ринчино родился в 1913 году в улусе Шара-Хундуй ныне Могойтуйского района Забайкальского края. Зимой 1943 года Базар Ринчино добровольцем ушёл на фронт. Летом принимал участие в битве под Курском, Орлом и Белгородом в качестве рядового бойца мотострелкового батальона 71-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии, прославившейся в боях на курской Дуге, Днепре, под Киевом. Ринчино проявил себя как храбрый и инициативный боец.



В битве за Днепр наши воины проявили массовый героизм. 29 сентября 1943 года сержант Базар Ринчино лично уничтожил семерых немецких солдат и вынес с поля боя раненого офицера. За проявленный героизм награжден медалью «За отвагу». В боях за освобождение Киева, Ростова и других населенных пунктов Базар Ринчино всегда был в первых рядах атакующих. О нём писали во фронтовых газетах. Он был произведён в старшие сержанты и назначен на должность старшины роты противотанковых ружей.



Развивая наступление, 1-й мотострелковый батальон настиг танковую колонну отступающего противника. Преодолев лежащее на его пути болото, батальон занял выгодную позицию и разгромил колонну. В ходе боя старший сержант Ринчино уничтожил шесть вражеских танков. 26 декабря 1943 года Базар Ринчино получил задание взять «языка». На выполнение задания Ринчино пошёл вместе с рядовым Фёдоровым. Внезапно на дороге показалась группа фашистов до 50 человек. Ринчино принял решение атаковать немцев. Благодаря внезапности атаки два советских воина уничтожили свыше 20 немцев и 23 человека взяли в плен. В штабе бригады пленные дали ценные показания.



Утром 27-28 декабря 1943 г. упорные бои шли в районе г. Коростышев. Немцы жестоко сопротивлялись и не раз переходили в контратаки. Со своим отделением Базар Ринчино получил боевой приказ отразить очередную атаку врага. В этом бою старший сержант Ринчино, уничтоживший три немецких танка, пал смертью храбрых. Базар Ринчино и его товарищи ценой своих жизней остановили врага на этом участке, а подошедшие основные силы механизированной бригады довершила разгром танковой части противника.



Похоронен Базар Ринчинович в селе Бельковцы Коростышевского района Житомирской области Украины. 10 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Базару Ринчиновичу Ринчино было присвоено звание Героя Советского Союза.



Осип Андреевич Денисов родился 2 августа 1912 года в деревне Подлопатки (ныне — Мухоршибирский район Бурятии). В 1934—1936 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Осенью 1941 года Денисов был повторно призван в армию. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном, Сталинградском, Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах. К августу 1944 года гвардии сержант Осип Денисов командовал отделением 341-го гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР.



4 августа 1944 года группа солдат во главе с Денисовым по болоту раньше других подразделений вышла к реке Айвиексте к северо-западу от посёлка Баркава Мадонского района. В это же время вблизи отступали через реку войска противника. Сняв часового, группа захватила вражескую лодку и начала переправляться. Пользуясь замешательством противника, Денисов переправил на лодке 25 солдат. Группа заставила вражеские войска отойти от западного берега Айвиексте. В бою Денисов лично уничтожил 14 вражеских солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии сержант Осип Денисов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5395.



В ноябре 1945 года Денисов был демобилизован. Проживал в Улан-Удэ, работал командиром отделения военизированной охраны. Умер 25 августа 1957 года.



Пётр Тимофеевич Харитонов родился 16 декабря 1916 года в селе Княжево Моршанского района Тамбовской области.



В 1935 г. Петр Харитонов приехал в Сибирь, на строительство мясокомбината в Улан-Удэ. Вначале работал плотником, затем, после окончания педагогических курсов устроился на работу учителем в школу №12 (ныне школа №31). В 1937 г. стал курсантом Улан — Удэнского аэроклуба, который через год окончил без отрыва от производства, а в 1940 г. Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А. Серова (Ростовская область).



С самого начала войны Харитонов – на фронте. В первые дни войны на подступах к Ленинграду летчик-истребитель 158-го истребительного авиаполка (39-я истребительная авиадивизия, Северный фронт) Харитонов совершил свой первый подвиг.



27 июня 1941 г. он таранил бомбардировщик Ju.88. В оперативной сводке штаба ВВС Северного фронта отмечалось: «Летчик 158-го истребительного авиаполка Петр Харитонов, ведя воздушный бой с вражеским бомбардировщиком «Юнкерс-88» в районе юго-западнее Пскова, попал под огонь воздушного стрелка противника. Машина младшего лейтенанта Харитонова получила повреждения, отказали пулеметы. Тогда летчик подвел свой истребитель И-16 к хвосту бомбардировщика и воздушным винтом отрубил ему руль высоты. Лишившись управления, фашистский бомбардировщик врезался в землю. Харитонов дотянул до аэродрома и благополучно посадил свою повреждённую машину.



Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Харитонову Петру Тимофеевичу присвоено 8 июля 1941 года, одному из первых в Великой Отечественной войне.



25 августа 1941 г. он совершил свой второй таран. За это его прямо на прифронтовом аэродроме наградили вторым орденом Ленина.



Вскоре Петр Тимофеевич был назначен командиром эскадрильи 964-го истребительного авиационного полка ПВО. С июля 1943 г. полк действовал на Волховском фронте, прикрывая с воздуха Ладогу и «дорогу жизни», по которой снабжался блокированный Ленинград. В одном из боев Харитонов получил тяжелое ранение. На передовую вернулся в 1944 году. Всего за время войны герой из Бурятии совершил свыше 180 боевых вылетов, уничтожил 14 самолётов противника.



После окончания Великой Отечественной войны Харитонов продолжил службу в ВВС. В 1953 г. окончил Краснознаменную Военно-воздушную инженерную академию, командовал авиационным полком. В 1955 г. в звании полковника ушёл в отставку. Жил в Донецке. Работал в штабе Гражданской обороны города.



Пётр Тимофеевич Харитонов ушёл из жизни 1 февраля 1987 года.















