На севере Бурятии со сцены прозвучали стихи о войне

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В Северо-Байкальском районе прошёл конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии 22 февраля прошёл районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», который был посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.



Школьники и жители со всего района, в возрастных категориях от 11 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 и выше на суд зрителей и жюри представили свои творческие таланты, выразительно читали стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне. Были номинации «Театральная реприза», «Прочтение любимых авторов о Великой Отечественной войне», «Авторское сочинение о Великой Отечественной войне».



По словам организаторов, конкурсанты и их руководители очень серьёзно подошли к выбору произведений. При оценке жюри учитывало выразительность чтения, исполнительское мастерство, сценическую культуру и творческий подход к прочтению произведения. Чтение стихов - это довольно интересное занятие для многих людей, ведь они открывают для себя мир, такой большой и разноцветный.



На конкурсе прозвучали стихи известных авторов – Эдкарда Асадова, Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Михаила Ножкина, Константина Симонова, Александра Твардовского, Булата Окуджавы и других.



- Юные чтецы смогли передать сдержанное мужество, преданность и честь, ощущение долга, воплощённое в этих замечательных лирических произведениях. Выступления были настолько трогательными и проникновенными, что у присутствующих в зале на глазах выступали слезы, впрочем, как и у самих конкурсантов, которые близко к сердцу воспринимали сюжет выбранного произведения. Этот выбор, эмоциональность, выразительность, творческий подход позволили чтецам встретиться с достойными соперниками в районном конкурсе, - сообщает пресс-служба республиканского минкультуры.



По результатам конкурса первое место заняли пять участников, второе тоже 5, третье – 8. Остальные конкурсанты получили дипломы за участие.



Из взрослых, по мнению присутствующих, покорили всех артистизмом и глубиной восприятия Елена Дворниченко, Елизавета Шильникова, Евгений Авдеев, они завоевали 1 и 2 места. Также зрителям запомнились стихотворения школьников Александра Романенко Михалева Артёма,у них 1 места.



В номинации «Прочтение любимых авторов о Великой Отечественной войне» в возрастной категории от 11 до 13 лет жюри присудило 1 место – Александру Романенко, 2 место – Яну Соловьеву, 2 место – Дарье Марковой, 3 место – Светлане Канцлер, 3 место – Веронике Коноваловой. В этой же номинации в возрастной категории 14-17 лет 1 место – у Артема Михалева, 2 место – Анастасия Ваулина, 2 место – Анастасия Котова, 3 место – Альбина Романова, 3 место – Елизавета Серкина.



В номинации «Прочтение любимых авторов о Великой Отечественной войне» в возрастной категории от 18 и старше призовые места получили: Ирина Загнаева, Ольга Городецкая, Ирина Ипатова. В номинации «Прочтение авторского сочинения о войне» награждены: Лидия Маркова, Людмила Подойницына, Вера Фадеева, Вера Левина.







