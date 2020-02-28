В Бурятии для больных коронавирусом подготовили две больницы

Медики Бурятии заявляют, что во всеоружии перед угрозой коронавируса
В Бурятии больных коронавирусом, если таковые появятся, будут госпитализировать в республиканскую клиническую инфекционную больницу и республиканский госпиталь ветеранов войн. Об этом сообщили сегодня на заседании республиканского оперативного штаба по короновирусу.
- В каждой медицинской организации разработан и утверждён план перевода на строгий противоэпидемический режим, в целях недопущения внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
В медицинских организациях республики имеется 929 противочумных костюмов, 83 укладки для забора биоматериала, 765 тысяч масок медицинских, 8708 респираторов, 246 аппаратов ИВЛ, 653 пульсоксиметра.В реанимационном отделении республиканской больницы имени Семашко установлен и применяется аппарат ЭКМО – «искусственные лёгкие».
Лабораторная диагностика гриппа и ОРВИ проводится в ПЦР-лаборатории республиканской клинической инфекционной больницы. Тест-системы и расходный материал закупаются по графику.
- Для этиологической расшифровки пневмоний в баклаборатории инфекционной больницы наряду с бактериологическими методами применяется метод ИФА для расшифровки атипичных пневмоний. Используются тест-системы для определения иммуноглобулинов класса М и G к микоплазме и хламидии пневмоний, - поясняют медики.
В случае необходимости будет выделен дополнительный медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения по схеме, разработанной на случай пандемического гриппа. Для подготовки медицинского персонала в медицинских организациях республики проведено 45 семинаров, которые посетили более шести тысяч медработников.
На сегодня больных коронавирусом в Бурятии не зарегистрировано.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ изолировали прилетевшую из Таиланда женщину, но коронавирус у неё не подтвердился.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая –Ухане. Случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию (двое заболевших, которые уже вылечились). В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысяч.
В Бурятии для больных коронавирусом подготовили две больницы
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