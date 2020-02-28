Проводится всероссийский конкурс творческих работ
Подростков Бурятии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В нём могут принимать участие граждане России, проживающие на территории РФ, в возрасте от 14 до 18 лет включительно.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, задачами конкурса являются изучение истории своей семьи во время Великой Отечественной войны; укрепление связей между поколениями; развитие творческих способностей и повышение культуры письменной речи современного гражданина.
Претендентам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из тем:
- «Я смотрю на фронтовую фотографию» – тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории её появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;
- «Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезённой или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь;
- «Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям;
- «Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.
Приём конкурсных документов завершается 6 апреля 2020 года. Конкурсные документы представляются на конкурс по электронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru .
Информация о результатах конкурса и о дате награждения победителей конкурса публикуется на сайте палаты молодых законодателей при Совете Федерации федерального собрания Российской Федерации не позднее 16 апреля.
Подростков Бурятии просят написать о жизни семьи в 1941-1945 гг.
Общество, Фото:
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