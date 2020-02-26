В Бурятии спасатель и военный рассказали об НЛО

Сообщается, что для исследований понадобятся мощные видеокамера, фотоаппарат и лазер. Планируется установление постов наблюдения на Байкале. Подготовительные работы к полевому сезону начнутся с июня.







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И в третий раз Андрей видел НЛО три-четыре года назад в Улан-Удэ. По рассказу мужчины, со стороны Восточного бесшумно летело что-то святящееся и продолговатое, а потом после того как мужчина направил на него мощный фонарь, оно несколько раз замигало, а потом, выключив свет, с большой скоростью удалилось.







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На Байкале очевидцами полёта НЛО стали два друга Аюша и Виталий. Они описали летающий объект как большой светящийся шар.







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Автор фильмов Роман Безводенских рассказал о случае приземления НЛО на вершину холма села Кудара-Сомон.