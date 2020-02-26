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В Бурятии спасатель и военный рассказали об НЛО

В Бурятии спасатель и военный рассказали об НЛО
Общество, 
В Бурятии сняли фильмы с очевидцами, которые заявляют, что видели летающие объекты в разные годы

В Бурятии выпустили четыре короткометражки с людьми, которые называют себя очевидцами встреч с НЛО. В фильмах герои рассказывают свои истории встречи с удивительными летающими объектами. Автором работ стал улан-удэнец Роман Безводенских.

- Данное видео пишется для того, чтобы собрать инициативную группу для проведения исследовательской работы, чтобы можно было задокументировать НЛО, ну или если повезёт как-то найти с ними контакт, - рассказал в введении к фильму Роман.

Сообщается, что для исследований понадобятся мощные видеокамера, фотоаппарат и лазер. Планируется установление постов наблюдения на Байкале. Подготовительные работы к полевому сезону начнутся с июня.


Пока фильмов в Сеть выложено четыре. К выходу запланированы и другие ленты.

В первом фильме спасатель Андрей Шубин рассказал о трёх своих наблюдениях НЛО. В первый раз мужчина увидел «тарелку» во время службы в армии перед прыжком с вертолёта, наблюдая в командирскую зенитную трубу. НЛО, по словам мужчины, было серо-блестящего цвета, сама «тарелка» была гранёной и очень большой. Летающий объект видел не только Андрей, но и другой военнослужащий. Второй раз мужчина видел НЛО уже на озере Арей, которое находится в Забайкальском крае.

- Заходила мощная гроза… Три штуки наподобие бумерангов, они были серо-чёрного цвета, вошли в самую черноту грозового облака, - рассказал мужчина.

И в третий раз Андрей видел НЛО три-четыре года назад в Улан-Удэ. По рассказу мужчины, со стороны Восточного бесшумно летело что-то святящееся и продолговатое, а потом после того как мужчина направил на него мощный фонарь, оно несколько раз замигало, а потом, выключив свет, с большой скоростью удалилось.


Другой очевидец Артур увидел НЛО, когда был на военной службе на посту.

- Стою на вышке наблюдаю со стороны Шатоя из-за гор три прожектора летят на нас, беззвучно. Оно медленно парило, сзади было два сопла. НЛО на очень большой высоте находился, - рассказал мужчина.

Это же НЛО видел и другой военнослужащий, который также был на посту.

Ещё одним очевидцем летающей «тарелки» стал спасатель Сергей. НЛО мужчина видел на станции Посольск.

- Медленно пролетел, и главное его не слышно. Он не так высоко летел, светился красными лампочками, прямо над деревьями пролетел и потом ускорился, - описал встречу с НЛО мужчина.

Сергей признался, что его рассказу никто не поверил.

На Байкале очевидцами полёта НЛО стали два друга Аюша и Виталий. Они описали летающий объект как большой светящийся шар.



Автор фильмов Роман Безводенских рассказал о случае приземления НЛО на вершину холма села Кудара-Сомон.

Удивительный случай произошёл 16 мая 1990 года. Согласно его рассказу, в ясный день жители села увидели, как НЛО сел на холм. Из «тарелки» вышли четыре человекообразных существа. «Один остался у летательного аппарата, остальные начали спускаться с холма, но увидев толпу людей пришельцы повернули обратно, сели на летающий объект, который поднялся и исчез», - говорится в свидетельстве очевидца.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в конце января появилась фотография загадочного летающего объекта. Тогда эксперты не исключили фотомонтаж.

В 2018 году уже была раскрыта тайна сразу двух таинственных «НЛО», которые запечатлели в Бурятии очевидцы. В одном случае это оказался квадрокоптер, в другом – сигнальные ракеты военных.

При этом до сих пор остаётся неизвестным, что за светящийся объект попал на видео в промышленной зоне Улан-Удэ в апреле. Он нёсся с огромной скоростью – до 220 км/час, при том, что погода была безветренная. Вскоре эксперты обработали видео и заявили: сам ролик является подлинным.


фильм НЛО
 
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