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25 Февраля

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Ламы советуют приветствовать друзей «Амар Мэндэ»

Ламы советуют приветствовать друзей «Амар Мэндэ»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Сангхе объяснили, почему нужно говорить «Амар Мэндэ», а не «Сагаалганар» в праздничные дни

24 февраля в Бурятии отметили Сагаалган – новый год по восточному календарю. Буддийская Традиционная Сангха России поздравила всех с наступившим годом белой Мыши. Представители Сангхи также поделились любопытным фактом, как правильно приветствовать своих близких и друзей в праздничные дни.

- Встретив друга, знакомого или родственника говорите ему «Амар Мэндэ» (не Сагаалганар и не Cагаан haраар), а именно «Амар Мэндэ», - поясняют ламы. - Тем самым вы говорите ему, что вы пришли в год Мыши здоровыми и живыми. Вы рады видеть встретившегося человека живым и здоровым, вы смогли пережить этот год вместе и прийти в год Мыши. Приветствуя человека АМАР МЭНДЭ, вы радуетесь встрече. Что может быть радостнее быть живым и встречать новый год каждый год?

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с большого празднования Сагаалгана в ФСК
лама буддизм
 
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