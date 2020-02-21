Танцующий на автовокзале весельчак рассмешил улан-удэнцев

Мужчина устроил пляски прямо на улице перед автобусами. ВИДЕО



В Улан-Удэ на автовокзале попрошайка устроил танцы. По словам очевидцев, мужчина сначала попросил у пассажиров пять рублей, «и ушёл в танце к следующему автобусу». Видео танцующего мужчины выложили в паблике «Аноним 03».



- Автовокзал Улан-Удэ полон необычных личностей, - подписал видео автор.



Пассажиры в автобусе обсуждают выходку необычного танцора. Многие решили, что мужчина пьян.



«Праздник у него приближается, и он танцует», «Выпил, вот и пляшет радостный», «Он сегодня утром в микрике стихи читал и песни пел», «Каждый день на вокзале танцует», «Каждый день танцует, поёт и деньги до дома просит, наш постоянный клиент автовокзала», рассказывали жители Бурятии.







Видео содержит сцены курения. «Байкал-Daily» напоминает, что курение вредит вашему здоровью.





