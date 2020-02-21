Мужчина устроил пляски прямо на улице перед автобусами. ВИДЕО
В Улан-Удэ на автовокзале попрошайка устроил танцы. По словам очевидцев, мужчина сначала попросил у пассажиров пять рублей, «и ушёл в танце к следующему автобусу». Видео танцующего мужчины выложили в паблике «Аноним 03».
- Автовокзал Улан-Удэ полон необычных личностей, - подписал видео автор.
Пассажиры в автобусе обсуждают выходку необычного танцора. Многие решили, что мужчина пьян.
«Праздник у него приближается, и он танцует», «Выпил, вот и пляшет радостный», «Он сегодня утром в микрике стихи читал и песни пел», «Каждый день на вокзале танцует», «Каждый день танцует, поёт и деньги до дома просит, наш постоянный клиент автовокзала», рассказывали жители Бурятии.
Видео содержит сцены курения. «Байкал-Daily» напоминает, что курение вредит вашему здоровью.
Танцующий на автовокзале весельчак рассмешил улан-удэнцев
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина устроил пляски прямо на улице перед автобусами. ВИДЕО
Победитель получит премию в 100 тысяч рублей
Заезды на танках Т-72Б3 состоялись на полигоне «Бурдуны»
Картину покажут завтра, в субботу
Военнослужащих, идущих на лыжах через всю страну, встретили по русским и бурятским обычаям. ВИДЕО
Новый поезд скоро прибудет в столицу Бурятии
Подъезд дома, повреждённый взрывом, признали не подлежащим восстановлению
Валерий Молоков рассказал о подвигах земляков во время войны в Афганистане
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в посёлке Листвянка на Байкале 23 февраля
Карантин на судне Diamond Princess завершился
В ходе её посещения жалоб от арестованных не поступило
В Ангарской воспитательной колонии прошёл конкурс «Ученик года»
Муку советуют покупать в бумажных пакетах
Открытие статуи состоится сегодня, 21 февраля
В Иволгинском дацане нарушений не выявлено