Он был установлен на центральной площади Закаменска
19 февраля в Закаменске прошли торжественные мероприятия в рамках открытия символа обратного отсчёта к годовщине Великой Победы. Почётное право включить хронометр обратного отсчёта было предоставлено главе Закаменского района, секретарю местного политсовета, а также районному военному комиссару.
- Сейчас на центральной площади города Закаменск будет дан обратный отсчёт времени до Великого Дня Победы. Каждый день отсчёта будет напоминать всем нам о необходимости чтить, уважать и закреплять Память о Великой Победе! – звучали слова-напоминания на торжественном открытии.
Хронометр был установлен на числе «80». Именно столько дней оставалось вчера до самого желанного и долгожданного праздника, которого встречают «со слезами на глазах». Город трудовой доблести и славы Закаменск начал отсчёт времени до юбилейного 75-го Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Закаменский район».
В Бурятии запущен символ обратного отсчёта до Дня Победы
Общество, Фото:
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