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Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии

Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина не оплачивала счета за коммунальные услуги три года

Жительница Тайшета Иркутской области рассчиталась с долгами за жилищно-коммунальные услуги, чтобы не лишиться премии.

У судебных приставов на исполнении находилось 20 исполнительных производств о взыскании задолженности с женщины, которая не оплачивала счета за коммунальные услуги три года. Накопленная сумма долга составила более 180 тысяч рублей.

- Судебный пристав уведомил о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении комплекса мер принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств. Поскольку женщина ожидала перечисления крупного вознаграждения от работодателя, она оплатила долг по ЖКХ, чтобы в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться находящими на банковском счёте деньгами, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.


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