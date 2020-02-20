Женщина не оплачивала счета за коммунальные услуги три года
Жительница Тайшета Иркутской области рассчиталась с долгами за жилищно-коммунальные услуги, чтобы не лишиться премии.
У судебных приставов на исполнении находилось 20 исполнительных производств о взыскании задолженности с женщины, которая не оплачивала счета за коммунальные услуги три года. Накопленная сумма долга составила более 180 тысяч рублей.
- Судебный пристав уведомил о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении комплекса мер принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств. Поскольку женщина ожидала перечисления крупного вознаграждения от работодателя, она оплатила долг по ЖКХ, чтобы в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться находящими на банковском счёте деньгами, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
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