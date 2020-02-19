Экспозиция из московского музея Победы прибыла в Улан-Удэ

В столице Бурятии открылась выставка «Дети и война»



В музее истории Бурятии имени Хангалова 18 февраля в честь празднования 75-летия Великой Победы открылась передвижная стендовая выставка «Дети и война».



Экспозиция прибыла из московского музея Победы, сообщает минкультуры Бурятии.



В прошлом году Национальный музей Бурятии стал участником большого проекта «Территория Победы», который объединил около 400 учреждений по всей России. Согласно договорённости, Национальный музей Бурятии предоставляет свои материалы на тему Великой Отечественной войны историческим музеям России, а те, в свою очередь, отвечают тем же самым, организуют экспозиции, дополняют предметами из своих фондов тематические мероприятия. Своеобразный обмен объединяет музеи России.



В боевых действиях, по неофициальным данным, принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. Их называли «сыновья полка», «пионеры-герои». Детям выпала безрадостная участь воевать наравне со взрослыми, их награждали орденами и медалями, о них рассказывали, снимали фильмы, слагали стихи и пели песни.



Пять несовершеннолетних бойцов удостоены высшей награды - званий Героев СССР посмертно: Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков, Саша Чекалин, Зина Портнова.



На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах.



С проникновенными словами обратился к собравшимся председатель Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Леонид Синегрибов.



- Выставка отражает наше прошлое. Мы – узники фашистских концлагерей. Нас осталось очень мало. В Бурятии проживают всего 15 человек. Мы рады, что дожили до 75-летия Победы. И мы знаем, что никогда не будет оккупации, не будут брать в плен и не будет рабства, не будет чужбины. Мы знаем обо всём этом. И мы счастливы, - сказал Леонид Синегрибов.



Председатель общественной организации «Дети войны» Валентина Котовщикова отметила, что дети войны были самыми несчастными и обездоленными, которые и после войны не видели сытой и счастливой жизни. Они поднимали страну после разрухи. Женщина также обратила внимание на небольшую пенсию у детей войны в Бурятии и предложила увеличить её до 2000 рублей.



В ближайшем будущем Национальный музей Бурятии откроет экспозицию «Великая Победа», в которой речь пойдёт об участии жителей республики в Великой Отечественной войне.

