Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
Накануне подписчик паблика «Злой Улан-Удэ 03» поделился фотографиями, на которых изображены три щенка на одном из кладбищ. На снимках собаки стояли возле раскопанной могилы, а рядом лежала большая пустая миска.
Автор поста утверждает, что «собачью кормушку» на кладбище организовали зоозащитники. Подписчики же предположили, что животных подкармливают сами сотрудники кладбища.
В комментариях пользователи Сети начали активно обсуждать фотографии – мнения людей разделились. Многие не поняли, почему автор поста так удивлён. По их словам, могила, хоть и раскопанная, казалась давно заброшенной, а щенкам там теплее жить.
«Щенков у тебя на кухне разместили? Нет. Чего тебе не нравится?», «Щенки не виноваты, что какие-то животные кинули их на трассе в коробке», «Собаки конечно не виноваты, что оказались в такой ситуации. Виноваты люди которые это сделали», «Ладно, если бы человек там жил, а это собаки, бывает», пишут пользователи.
Другие же, наоборот, посчитали ситуацию ненормальной: «Ау, вы что, серьёзно считаете, что это норм? Я в шоке, у вас ни чего святого», «Мир сошёл с ума, собаки дороже святости, читаю и не верю, покойнику нужен покой», высказались комментаторы.
Дискуссия обострилась, когда пользователи Сети начали предлагать возможные решения – некоторые посоветовали вызвать службу отлова безнадзорных собак, другие в ответ запротестовали, потому что были уверены, что от животных «избавятся».
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
Общество, Фото:
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