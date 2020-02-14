Продажа коттеджа в Улан-Удэ назло соседу оказалось рекламой сериала

- Так как раньше мы с соседом были лучшими друзьями, то забора между нашими участками нет… Продам дёшево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры, велкам! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю ещё скидку! – эмоционально писал домовладелец.





Зато в соцсетях активно обсуждалась переписка соседей в подъезде. «Что вы за люди такие??? Попросили же просто тихо спускаться по лестнице, что не нравится-то?», писала «семья возмущённых».





