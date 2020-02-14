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Продажа коттеджа в Улан-Удэ назло соседу оказалось рекламой сериала

Продажа коттеджа в Улан-Удэ назло соседу оказалось рекламой сериала
Общество, 
Объявления о продаже коттеджа для войны семей появились в Улан-Удэ и других городах

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 февраля на сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже трёхэтажного коттеджа на Верхней Берёзовке всего за 3 миллиона рублей. Самое интересное – дом продавался для войны соседей.

- Так как раньше мы с соседом были лучшими друзьями, то забора между нашими участками нет… Продам дёшево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры, велкам! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю ещё скидку! – эмоционально писал домовладелец.


Подобные объявления появились не только в Улан-Удэ, но и в Тюмени, Нижнем Тагиле и других городах.

Однако сегодня выяснилось, что объявление о продаже коттеджа – часть большой пиар-акции, организованной телеканалом ТНТ к старту нового комедийного сериала «Война семей».

По плану, на одном из балконов дома в центре города прохожие должны были увидеть объявление о продаже квартиры желающим, имеющим «перфоратор и план по сносу ненесущих стен» или «ребёнка, который учится играть на пианино». Однако в Улан-Удэ подобные «объявления» не были замечены.

Зато в соцсетях активно обсуждалась переписка соседей в подъезде. «Что вы за люди такие??? Попросили же просто тихо спускаться по лестнице, что не нравится-то?», писала «семья возмущённых».


Сериал «Война семей» можно будет увидеть в эфире развлекательного телеканала с 17 февраля.


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