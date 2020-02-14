К участию приглашаются композиторы-профессионалы и любители
Конкурс по созданию патриотических песен пройдёт в Бурятии с конца февраля. Он состоится в рамках IV республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. и Году памяти и славы.
Приглашаются авторы песен или группа авторов без ограничения по возрасту. Конкурс проводится с 20 февраля по 20 апреля в двух творческих номинациях: «Песни композиторов-профессионалов» и «Песни композиторов-любителей».
На конкурс подаются музыкальные произведения в жанре авторской песни, созданные в течение последних трёх лет, ранее не опубликованные. Мелодика песен должна быть яркой, современной, тематика – патриотическая.
Заявку на конкурс, текст песни, нотную запись, фонограмму и заявление о предоставлении права необходимо направить в срок до 15 апреля на электронный адрес kddrcnt@mail.ru с пометкой темы «На конкурс по созданию песни» или передать на электронном носителе или бумажном носителе в Республиканский центр народного творчества.
Работы будут оценивать по авторской оригинальности произведения и соответствию тематике конкурса.
Победители наградят дипломами и поощрительными призами. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
В Бурятии пройдёт конкурс по созданию патриотических песен
Общество, Фото:
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