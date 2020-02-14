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В Бурятии стартовал конкурс граффити, посвящённого Дню Победы

В Бурятии стартовал конкурс граффити, посвящённого Дню Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проходит в рамках смотра-конкурса «Победный марш культуры»

В Бурятии объявлен конкурс граффити. Мероприятие станет одним из творческих конкурсов IV республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. и Году памяти и славы.

В конкурсе могут принять участие все желающие: физические и юридические лица, авторские коллективы в возрасте от 14 до 35 лет, подавшие заявку на участие и эскиз работы в установленные сроки.

Конкурс проводится с 10 февраля по 20 апреля этого года. Основными темами работ будут торжество жизни и торжество Победы.

Для участия в конкурсе необходимо направить в срок до 15 апреля на электронный адрес (kddrcnt@mail.ru) или почтовый адрес (670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 6, Республиканский центр народного творчества): заявку на участие в конкурсе; согласие на обработку персональных данных; эскиз; копии разрешительных документов; фотографии предполагаемого места реализации проекта. Работы не рецензируются и не возвращаются.

В состав жюри войдут художники, архитекторы, деятели культуры и искусств, члены общественных организаций, специалисты РЦНТ.

Критериями оценок станут:
- Содержание: соответствие заявленной теме и содержательный смысл;
- Оригинальность дизайнерского решения, наличие ясной, хорошо проработанной идеи эскиза;
- Мастерство и техника исполнения, уникальность и оригинальность идеи, исполнения художественного замысла;
- Художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в художественном решении агрессивных и отрицательных значений;
- Элементарная грамотность работы при использовании надписей (орфография, пунктуация);
- Соответствие конкурсу, его целям и задачам.

Победителей наградят дипломами I, II, III степени и поощрительными призами. Остальные участники получат дипломы за участие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества».
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