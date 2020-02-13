В Улан-Удэ проходят акции «Волонтёров Победы»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи г. Улан-Удэ

Они проводят уроки мужества и помогают ветеранам



12 февраля в Улан-Удэ «Волонтёры Победы» провели акцию «Урок Мужества». Они встретились с детьми и подростками в реабилитационном центре «Светлый».



На встрече добровольцы рассказали о героических страницах Сталинградской битвы, выразительно читали стихи о Великой Отечественной войне и любви к Родине. А девочки исполнили танцевальную композицию.



В организации и проведении акции активно участвовали лидеры регионального отделения Российского союза молодёжи, студенты сельхозакадемии, республиканского индустриального техникума, республиканского педколледжа, учащиеся школы №12 имени Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева.



Ранее молодёжь приняла участие в акции «Ветеран живёт рядом» в микрорайоне Аэропорт. Студенты БРИТ посетили ветерана труда Ларису Владимировну Суворову, заслуженного работника культуры. Девушки провели уборку её квартиры, а после услышали увлекательный рассказ о жизни и профессиональной деятельности члена союза журналистов, отличника телевидения и радио СССР.



В рамках этой же акции студенты республиканского техникума автомобильного транспорта оказали ветеранам микрорайона Комушка необходимую помощь: раскололи дрова и убрали снег. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи г. Улан-Удэ.

