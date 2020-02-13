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В Бурятии фронтовика поздравили со 100-летним юбилеем

В Бурятии фронтовика поздравили со 100-летним юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Иволгинский район»
Со своими однополчанами он прошёл почти пол-Европы

В Иволгинском районе Бурятии 7 февраля свой 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Фёдор Поликарпович Кашин. Поздравить ветерана в Гурульбу приехали глава района Виктор Очиров, председатель районного совета депутатов Виктор Пастухов, председатель совета ветеранов Валентина Астраханцева и представители соцзащиты населения по Иволгинскому району.

Глава района пожелал юбиляру здоровья, крепости духа и поблагодарил за всё, что он сделал для нашего поколения. По традиции ветерану войны вручили поздравления от президента России Владимира Путина и от главы Бурятии Алексея Цыденова, а также сертификаты на единовременные выплаты в связи с юбилейной датой от администрации Иволгинского района, совета депутатов, совета ветеранов и соцзащиты. Вместе с ветераном поздравления принимали и две его дочери.

Фёдор Поликарпович родился в селе Подлопатки Мухоршибирского района. После окончания техникума в 1940 году его призвали на срочную службу. Во время войны трижды был ранен, и каждый раз после лечения в госпиталях он возвращался в родную часть.

Свой боевой путь он начал с озера Ханка. Тогда их перебросили в Приморский край для защиты восточных рубежей от возможного нападения японской армии. До конца 1941 года солдаты жили в лесу, в землянках. А в январе 1942 года Фёдора Кашина в составе 8-й кавалерийской дивизии отправили на Западный фронт. Старший сержант Ф.П. Кашин со своими однополчанами из конно-механизированной группы с тяжёлыми кровопролитными боями прошёл почти пол-Европы. Они вместе с остальными освободили большие и малые города Европы: Луцк, Ровно, Будапешт, Дебрецен, Братислава, Годонин, Прага, Брно, Брук, Балашшадьярмат, Вена – и это далеко не полный список.

День Победы он встретил под Прагой. Но только для Фёдора Поликарповича Победа была не 9 мая. В тот день, когда все ликовали и радовались, пришло сообщение, что власовцы и эсэсовцы не сдаются. Пришлось снова идти в бой и лишь 11 мая они по-настоящему праздновали Победу.

В январе 1946 года Фёдор Поликарпович демобилизовался домой, после того, как доставил лошадей в город Острогожск Воронежской области. В пути приходилось останавливаться через каждые 10-15 км, чтобы накормить лошадей. Ещё несколько месяцев ушло на лечение и уход за ними.

Сейчас Фёдор Поликарпович продолжает заряжать всех оптимизмом, бодростью духа. И напоследок он сказал всего пару слов, которые были наполнены глубоким смыслом: «Будьте пригожими для своей страны!». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».
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