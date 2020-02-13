В Бурятию приедет передвижная выставка «Дети и война»

Общество, Фото: Центральный музей Великой Отечественной войны

Экспозицию предоставил московский «Музей Победы»



18 февраля в 13:00 в Улан-Удэ пройдёт торжественное открытие передвижной стендовой выставки «Дети и война». Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова будут представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая.



«Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах.



Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.



Вход на выставку свободный. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 12+

