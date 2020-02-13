К участию в библиоквесте приглашаются подростки в возрасте 12-15 лет
С 23 по 29 марта в Улан-Удэ пройдёт библиоквест «По страницам Великой Отечественной войны». Игра познакомит ребят с библиотечной системой города и расширит знания о Великой Отечественной войне.
Мероприятие стартует 23 марта в 11:00 в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Квест проводится по библиотекам-филиалам г. Улан-Удэ.
Игра включает в себя движение по маршруту по игровым точкам. На точках команде необходимо выполнить задание, прослушав информацию по теме игры. На выполнение даётся не более 1 часа. После этого уровень автоматически закрывается вне зависимости от результата. Победителем станет та команда, которая пройдёт всю игру, верно ответит на все вопросы, выполнит все предложенные задания.
К участию приглашаются команды из 5 человек в возрасте 12-15 лет. Для команд обязательно наличие взрослого сопровождающего, не входящего в состав команды. Заявки принимаются до 16 марта.
Награждение состоится после финиша всех команд. Участников наградят грамотами и ценными призами. Главный приз – сертификатом на 10000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы.
В Улан-Удэ призом за квест станет сертификат на 10000 рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К участию в библиоквесте приглашаются подростки в возрасте 12-15 лет
Официальный девиз акции – «А» узэг эрдэмэй дээжэ!»
Планируется приезд участников из других регионов России и зарубежья
Малыша назвали Балдоржо
Экспозицию предоставил московский «Музей Победы»
Первые два тура пройдут в Иркутской области
Со своими однополчанами он прошёл почти пол-Европы
Они свяжут Читу с отдалёнными населёнными пунктами края
За аэролодку «Фантом Север-650» ожидается нешуточная борьба
Будут созданы новые песни, театрализованные представления, видеоролики, граффити-проекты
Они отработали взлёт и посадку, а также пилотирование над аэродромом
В мэрии пояснили, зачем в обед включали уличное освещение на площади Советов
Модельные библиотеки были открыты в 2019 году
В учениях задействовано более тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники
Такое решение принято после вручения мэром города юбилейных медалей труженикам тыла