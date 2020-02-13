В Улан-Удэ призом за квест станет сертификат на 10000 рублей

К участию в библиоквесте приглашаются подростки в возрасте 12-15 лет



С 23 по 29 марта в Улан-Удэ пройдёт библиоквест «По страницам Великой Отечественной войны». Игра познакомит ребят с библиотечной системой города и расширит знания о Великой Отечественной войне.



Мероприятие стартует 23 марта в 11:00 в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Квест проводится по библиотекам-филиалам г. Улан-Удэ.



Игра включает в себя движение по маршруту по игровым точкам. На точках команде необходимо выполнить задание, прослушав информацию по теме игры. На выполнение даётся не более 1 часа. После этого уровень автоматически закрывается вне зависимости от результата. Победителем станет та команда, которая пройдёт всю игру, верно ответит на все вопросы, выполнит все предложенные задания.



К участию приглашаются команды из 5 человек в возрасте 12-15 лет. Для команд обязательно наличие взрослого сопровождающего, не входящего в состав команды. Заявки принимаются до 16 марта.



Награждение состоится после финиша всех команд. Участников наградят грамотами и ценными призами. Главный приз – сертификатом на 10000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы.

