Музей собирает информацию о жителях республики, участвовавших Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ Национальный музей Бурятии к юбилею Великой Победы продолжает проект «Герои войны». В этом проекте воссоздания и сохранения исторической памяти может принять участие любой желающий, чей родственник воевал в годы Великой Отечественной войны. Музейный проект стартовал ещё в 2015 году, и в его рамках многие жители республики предоставили музею истории своих родных.
Национальный музей Бурятии просит жителей республики отправлять на электронную почту отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое. В этой информации можно указать, где воевал родственник, как для него закончилась война, и какие имеются награды.
Фотографии должны быть в хорошем расширении. Желательно, чтобы фото занимало не меньше 2-3 мегабайтов.
Те, кто не имеет возможности отсканировать фотографии в хорошем качестве, могут прийти с ними в Музей истории Бурятии по адресу улица Профсоюзная, 29, где научные сотрудники помогут их отсканировать.
Фотографии и истории будут приниматься вплоть до апреля 2020 года. Свои письма нужно присылать на электронный адрес: muzeyrb_mib@mail.ru (с пометкой «Герои войны»). Справки по телефону: 8 (3012) 21-40-08.
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Общество, Фото:
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