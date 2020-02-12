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12 Февраля

11 Февраля

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В Бурятии местами слабые метели

В Бурятии местами слабые метели
Общество, 
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег

Ночью по южным, юго-западным районам и южному Прибайкалью местами до умеренного. Ветер северо-западный 4-9, по южной половине до 12-17 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью 15-20, местами 25-30, по южным, центральным при снеге и ветре 7-12, днём 7-12, местами 16-21 мороза.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 13-15, днём 10-12 мороза.
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