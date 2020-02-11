Выплату к 75-летию Победы получат в Бурятии 6 тысяч ветеранов

Выплаты начнутся в апреле-мае



В Бурятии единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат шесть тысяч ветеранов. Сумма выплат составит 75 и 50 тысяч рублей.



Так, ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплатят 75 тыс. рублей.



Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей предусмотрена лицам, проработавшим в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев (за исключением временно оккупированных территорий), лицам, награждённым медалями и орденами СССР «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», и совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.



- Единовременная выплата будет в апреле-мае 2020 года и доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременная выплата будет предоставляться дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей, предусмотренной указом президента от 24 апреля 2019 года, - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Бурятии.



В Бурятии, по данным на 1 февраля, 6000 получателей, которым необходимо будет произвести выплаты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В том числе 149 участников Великой Отечественной войны, 32 инвалида Великой Отечественной войны, 13 блокадников, 18 несовершеннолетних узников концлагерей, 826 вдов (вдовцов) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.



Всего в России 1 102 822 получателя единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на эти цели запланировано 67,8 млрд рублей.







