В Бурятии скончалась известная балерина

Ушла из жизни бывшая солистка балета, заслуженная артистка Бурятской АССР Энгельсина Кондратьева
Скончалась заслуженная артистка Бурятской АССР Энгельсина Кондратьева. Она работала в Бурятском театре оперы и балета с 1956 года, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Энгельсина Кондратьева исполнила многие ведущие партии классического и национального балетного репертуара: Ангара («Красавица Ангара»), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»), Жизель («Жизель»), Никия («Баядерка»), Эсмеральда («Эсмеральда»), Маша («Щелкунчик») и другие. Их исполнение всегда отличалось грациозностью и глубоким внутренним содержанием.
Энгельсина Кондратьева также занималась педагогической работой в Бурятском хореографическом училище. Она была квалифицированным педагогом и замечательным воспитателем молодёжи.
Балерина внесла большой вклад в развитие балетного искусства и культуры Бурятии и всегда являлась опорой для театра.
Прощание состоится 11 февраля с 14.00 до 15.00 по адресу ул. Боевая, 7а.
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