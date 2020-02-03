Конкурс «Миссис Бурятия» вызвал ажиотаж среди претенденток на корону

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Улан-Удэ пройдёт конкурс «Миссис Бурятия». 1 февраля состоялся кастинг регионального конкурса красоты и талантов в рамках отборочного тура всероссийского конкурса красоты и талантов среди замужних женщин «Миссис Россия Мира 2020», который пройдёт в Москве со 2 по 5 июня.
По словам организаторов, в этом году конкурс вызвал огромный ажиотаж среди женщин со всей республики. Было подано 80 заявок на участие в конкурсе. После рассмотрения заявок на кастинг было приглашено около 60-ти претенденток на участие. В этом году кастинг проходил в новом формате - формате индивидуальной беседы организаторов с каждой участницей в закрытом от общего обозрения помещении. Кастинг длился более четырёх часов в одном из ресторанов города.
- В этом году к нам на конкурс подали заявки женщины из различных сфер деятельности! Очень было приятно видеть, что многие из них многодетные мамы, но при этом в прекрасной физической форме и с активной жизненной позицией! У одной из наших мам – 5 замечательных дочек, - поделилась с «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.
После кастинга для организаторов наступил очень сложный момент обсуждения каждой претендентки, они должны были из 45 женщин, пришедших на кастинг, выбрать только 30.
- Да, это было непростое решение, и хотелось взять всех. Ведь каждая участница по-своему индивидуальна и прекрасна, и у каждой своя цель участия в конкурсе: для кого-то важно получить призовую корону, а для кого-то это шанс раскрыть себя, возможность обрести новых подруг и новые знания, возможности. Нам пришлось делать выбор, и в итоге после долгого обсуждения мы отобрали 36 участниц, которые пройдут 1,5 месячный путь к финалу конкурса «Миссис Бурятия 2020», который состоится 22 марта, - рассказала Наталия Быкова.
Они охотно поделились с новыми участницами своим опытом, эмоциями и пережитыми воспоминаниями о конкурсе «Миссис Бурятия 2019».
2 февраля уже прошли первые репетиции у участниц, их впереди ждут различные мастер-классы, фотосессии, встречи с интересными людьми, уроки по хореографии и дефиле.