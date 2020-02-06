Олимпиады прошли по химии, биологии, русскому и английскому языкам
В филиале Цолгинской средней общеобразовательной школы имени Р. Номтоева при лечебно-исправительном учреждении №5 в Бурятии прошёл первый этап школьных олимпиад по химии, биологии, русскому и английскому языкам.
По итогам внутришкольной олимпиады работы осуждённых получивших наиболее высокие оценки направлены для участия в республиканской предметной олимпиаде.
Также учащиеся написали изложение, по итогам которого оценивается возможность их допуска к ЕГЭ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые написали предметные олимпиады
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