В Кяхтинском районе Бурятии стартовала эстафета «Знамя Победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Эстафета охватит все муниципальные образования района



В Кяхтинском районе проходит эстафета «Знамя Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала 5 февраля у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и охватит все муниципальные образования, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Священный символ передали сельскому поселению «Малокударинское», на территории которого расположено три села, в которых проживают четыре участника трудового фронта. В конце апреля «Знамя Победы» торжественно вернётся в Кяхту.

