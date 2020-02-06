Эстафета охватит все муниципальные образования района
В Кяхтинском районе проходит эстафета «Знамя Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала 5 февраля у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и охватит все муниципальные образования, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Священный символ передали сельскому поселению «Малокударинское», на территории которого расположено три села, в которых проживают четыре участника трудового фронта. В конце апреля «Знамя Победы» торжественно вернётся в Кяхту.
В Кяхтинском районе Бурятии стартовала эстафета «Знамя Победы»
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