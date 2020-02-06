В Бурятии состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!»

Конкурс проходит в рамках международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль»



В Улан-Удэ с 9 по 11 мая состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!», посвящённый 75-летию Великой Победы. Мероприятие пройдёт в рамках XXIХ международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Основные номинации конкурсных программ:

-хореография,

- вокал,

- театральное искусство,

- инструментальная музыка,

- нестандартные формы,

- художественное творчество,

- декоративно-прикладное искусство,

- конкурс национального костюма,

- дебют,

- журналистика.



В состав международного профессионального жюри конкурсов приглашаются преподавательский профессорский состав Московского Государственного института культуры (МГИК); заслуженные и народные артисты; заслуженные работники культуры; известные деятели культуры, искусства; ведущие педагоги профильных вузов России и Зарубежья.



В фестивале-конкурсе могут принять участие студенты и учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, колледжей, лицеев; студенты вузов и других учебных заведений. Также приглашаются театральные коллективы и студии; дворцы ДТ; ДШИ; учебные заведения дополнительного образования; воспитанники государственных казенных образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов- школ и приютов; дети с ограниченными возможностями здоровья. Участвовать могут взрослые и дети, молодёжь и все, кто любит музыку, песни, танцы, живопись, кино и другие виды искусства.



Коллективы и солисты, победившие в конкурсе, награждаются званиями:

- лауреат гран-при фестиваля (подарочный сертификат на 30 000 рублей);

- лауреат гран-при в каждой номинации (без сертификата);

- лауреат конкурса (I, II, III степеней);

- участник фестиваля-конкурса.



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