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В Бурятии состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!»

В Бурятии состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс проходит в рамках международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль»

В Улан-Удэ с 9 по 11 мая состоится конкурс талантов «Подвиги героев в сердце на века!», посвящённый 75-летию Великой Победы. Мероприятие пройдёт в рамках XXIХ международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Основные номинации конкурсных программ:
-хореография,
- вокал,
- театральное искусство,
- инструментальная музыка,
- нестандартные формы,
- художественное творчество,
- декоративно-прикладное искусство,
- конкурс национального костюма,
- дебют,
- журналистика.

В состав международного профессионального жюри конкурсов приглашаются преподавательский профессорский состав Московского Государственного института культуры (МГИК); заслуженные и народные артисты; заслуженные работники культуры; известные деятели культуры, искусства; ведущие педагоги профильных вузов России и Зарубежья.

В фестивале-конкурсе могут принять участие студенты и учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, колледжей, лицеев; студенты вузов и других учебных заведений. Также приглашаются театральные коллективы и студии; дворцы ДТ; ДШИ; учебные заведения дополнительного образования; воспитанники государственных казенных образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов- школ и приютов; дети с ограниченными возможностями здоровья. Участвовать могут взрослые и дети, молодёжь и все, кто любит музыку, песни, танцы, живопись, кино и другие виды искусства.

Коллективы и солисты, победившие в конкурсе, награждаются званиями:
- лауреат гран-при фестиваля (подарочный сертификат на 30 000 рублей);
- лауреат гран-при в каждой номинации (без сертификата);
- лауреат конкурса (I, II, III степеней);
- участник фестиваля-конкурса.

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