Жители Бурятии поздравят ветеранов с 8 марта и 23 февраля

Стартует всероссийская акция «Письмо Победы»



Жителей Бурятии приглашают присоединиться к всероссийской акции «Письмо Победы». В регионах России добровольцы движения «Волонтёры Победы» вместе с партнёрами, активной молодёжью своего города напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с грядущими праздниками: 23-е февраля и 8-е марта.



Любой желающий может присоединиться к акции и написать слова благодарности героям, проявить заботу и внимание. Присоединиться ко всероссийской акции «Письмо Победы» можно, узнав место и время работы точек акции на сайте волонтёрыпобеды.рф. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

