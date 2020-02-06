Стартует всероссийская акция «Письмо Победы»
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к всероссийской акции «Письмо Победы». В регионах России добровольцы движения «Волонтёры Победы» вместе с партнёрами, активной молодёжью своего города напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с грядущими праздниками: 23-е февраля и 8-е марта.
Любой желающий может присоединиться к акции и написать слова благодарности героям, проявить заботу и внимание. Присоединиться ко всероссийской акции «Письмо Победы» можно, узнав место и время работы точек акции на сайте волонтёрыпобеды.рф. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Жители Бурятии поздравят ветеранов с 8 марта и 23 февраля
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