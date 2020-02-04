Отделение Союза композиторов России появится в Иркутске

Открытие отделения назвали «знаковым событием» для региона



В Иркутске откроется отделение Союза композиторов России. Такой договорённости достигли исполняющая обязанности министра культуры и архивов области Ольга Стасюлевич и ответственный секретарь Союза композиторов России Павел Левадный.



- Для развития композиторского искусства открытие отделения станет знаковым событием. В регионе много талантливой молодёжи, её нужно поддерживать. Очень важно, чтобы молодые композиторы имели возможность профессионально расти, участвовали в конкурсах и мастер-классах, реализовывали свои идеи в Иркутской области, а не в других регионах или странах, - отметила Ольга Стасюлевич.



Сейчас членами Союза композиторов России являются семь человек из Иркутской области. Также в регионе с 1997 года действует Иркутская областная общественная организация «Союз композиторов». В неё входят 12 профессиональных музыкантов. Объединение организаций проводить не планируется.



- Создание регионального отделения Союза композиторов России даст более широкие возможности по участию в конкурсах и концертах на разных площадках России, в регион станут приезжать музыкальные критики. Иркутские композиторы будут причастны к великой истории Союза композиторов, председателями которого были Дмитрий Шестакович и Родион Щедрин, - сказал член Союза композиторов России, председатель Иркутской областной общественной организации «Союз композиторов» Ян Круль.



Во время рабочей встречи был подготовлен ряд предложений по проведению совместных мероприятий. В частности, в Иркутске планируется провести Дни Союза композиторов России. Мероприятие намечено на осень 2020 года, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

