Заявки на конкурс «Послы Победы» принимаются до 3 марта
3 февраля «Волонтёры Победы» запускают международный конкурс «Послы Победы». 200 добровольцев со всей России и других стран мира смогут стать соорганизаторами Парада Победы на Красной площади, пообщаться с ветеранами и успеть сказать «спасибо» лично. Заявки принимаются до 3 марта.
- «Волонтёры Победы» – это единственная общественная добровольческая организация, которой доверили сопровождение Парада Победы на Красной площади в Москве. И особенно важно, что в Год памяти и славы лучшие волонтёры страны и мира смогут помочь в организации ключевого события в столице нашей страны, – поделилась руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Заявку на конкурс можно подать на сайте волонтёрыпобеды.рф. Ознакомиться с положением можно на сайте минспорта Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.
Справка
Указом президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Впервые добровольцы помогали в организации ключевых мероприятий 70-летия Победы в Великой Отечественной войны в 2015 году. К 2020 году преемник Волонтёрского корпуса 70-летия, ВОД «Волонтёры Победы» объединяет более 200 000 активистов из 85 регионов России и 45 стран мира. Движение занимается сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне, заботится о ветеранах, проводит исторические квесты. Зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф, любой желающий может стать частью большой международной команды, которая является соорганизатором ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.
Добровольцы Бурятии могут стать соорганизаторами парада на Красной площади
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