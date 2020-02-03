Инна Брянцева назначена замминистра сельского хозяйства Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов 3 февраля подписал постановление о назначении Инны Брянцевой на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.



- В нашем министерстве очень плотно ведётся межведомственная работа: взаимодействие с министерствами экономики и финансов и, кончено же, со всеми муниципальными образованиями. Инна Родионовна состояла в кадровом резерве. Она более 9 лет работала в министерстве экономики, трудилась в министерстве финансов и два года - в муниципальном образовании, в Тункинском районе. Тем более, она из деревни, родители до сих пор живут в селе, она непосредственно знает сельскую жизнь. Поэтому она прошла конкурс и я считаю её наиболее правильной кандидатурой на эту должность, - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Брянцева Инна Родионовна родилась 23 ноября 1978 года в селе Ирхидей Осинского района Иркутской области.



В 2002 году окончила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Экономика и управление аграрным производством».



В 2011 году прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время обучается в Сибирском институте управления по направлению «Юриспруденция».



В 1995-1996 годы трудилась лаборантом Ирхидейской средней школы. С 1996 года работала в ТОО «Бильчирское»: сначала - рабочей первого отделения, затем экономистом по труду.



В 2002 году стала старшим лаборантом, а затем ассистентом кафедры «Финансы и кредит» Восточно-Сибирского государственного технологического университета



С 2005 года работала в отделах финансового планирования, развития малого предпринимательства, программирования социально-экономического развития министерства экономического развития и внешних связей Бурятии, программ и государственных инвестиций Комитета инвестиций министерства экономики республики, пройдя путь от ведущего специалиста до начальника отдела.



В 2014 году перешла в министерство финансов Бурятии на должность консультанта отдела расходов реального сектора экономики.



С конца 2017 года по январь 2020 года являлась заместителем руководителя администрации МО «Тункинский район» по экономике и финансам - начальником МКУ «Финансовое управление АМО «Тункинский район».



Не замужем, детей нет.



