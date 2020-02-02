Из-за пасущейся вблизи дороги лошади случилось дорожное происшествие
Еравнинский районный суд удовлетворил иск ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Бурятии» к владелице лошади.
Судом установлено, что на дороге служебный автомобиль столкнулся с лошадью, которая паслась вблизи трассы. Лошадь принадлежала ответчику.
В результате ДТП автомобиль был поврежден.
- ДТП произошло по вине ответчика, оставившей домашних животных без присмотра, - сообщает пресс-служба суда.
Истец просил взыскать с ответчика сумму причинённого имущественного вреда в размере 307 300 рублей. Суд первой инстанции удовлетвори иск.
Женщина была не согласилась и пыталась обжаловать решение в Верховном суде республике. Однако суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.
С жительницы Бурятии взыскали более 300 тысяч за пасущуюся вблизи дороги лошадь
Общество, Фото:
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