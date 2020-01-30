Соцучреждения Бурятии приняли участие в акции «Блокадный хлеб»

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

В мероприятиях участвовали воспитанники учреждений, «серебряные» волонтёры и отделы соцзащиты



В районах Бурятии и в Улан-Удэ проводятся патриотические мероприятия, приуроченные к исторической дате – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



В реабилитационном центре «Светлый» детям, находящимся здесь на оздоровлении, рассказали из чего делали блокадный хлеб, как тяжело он доставался жителям осаждённого города. Также ребята приняли участие в смотре песни и строя, посмотрели документальный фильм о детях блокадного Ленинграда. Для них провели мастер-класс по изготовлению фронтовых треугольников, где они не просто научились складывать письма как в годы Великой Отечественной Войны, но и узнали историю этих писем. Ребята также прошли «Дорогою жизни» и познакомились с историей открытия переправы на Ладожском озере. Послушали звуки войны и звуки Победы.



В эту памятную дату в Бичурском районе прошел митинг памяти у стелы Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова, в котором приняли участие и воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также состоялся показ презентации о блокаде Ленинграда, стойкости и мужестве его жителей и прорыве блокадного кольца. Со стихами о городе-герое выступили сами ребята. В завершение мероприятия состоялась акция «Блокадный хлеб», где детям предложили 125 граммов хлеба – ежедневную минимальную норму, которую получали ленинградцы по блокадным карточкам.



В Курумканском районе в центральной библиотеке прошёл литературно-музыкальный вечер. Среди его участников были и «серебряные» волонтёры – члены объединения «Истоки» союза пенсионеров по Курумканскому району. Ансамбль «Вдохновение» исполнил песни военных лет. Ведущая рассказала о блокадных днях Ленинграда, были показаны слайды. «Серебряный» волонтёр Татьяна Васильева рассказала о своей тёте, пережившей блокаду, а Светлана Малыгина прочитала стихотворение. Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в годы войны.



В сквере имени Шарапова в городе Гусиноозёрске Селенгинского района также проведена акция «Блокадный хлеб». В ней приняли участие сотрудники отдела социальной зашиты населения, «серебряные» волонтёры, представители администрации, учащиеся школ, гимназий. Жителям Бурятии напомнили о мужестве и стойкости ленинградцев, которые долгих 872 дня находились в блокадном кольце. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

