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Байкал вошёл в пятёрку регионов, где больше всего хотят отдохнуть россияне

Байкал вошёл в пятёрку регионов, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия, как регион неизведанный и с высоким потенциалом, также интересует опрашиваемых

Байкал вошёл в топ-5 регионов России, куда гражданам интереснее всего было бы поехать отдыхать и развлекаться. Также в пятёрку попали Крым, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра развития региональной политики Илья Гращенкова.

- С одной стороны, все хотят посетить Крым, это прям устойчивая цифра. Если рассматривать детально социологию, соцопросы, то выясняется, что практически ровное число респондентов всех возрастов, всех социальных слоёв, сфер хотели бы поехать отдохнуть в Крым, - сказал Гращенков на презентации совместного исследования ВЦИОМ и Центра развития региональной политики.

Но в другом контексте эти показатели меняются, добавил он.

- Если говорить о первой категории (отдых и развлечения), это некий общий суммарный рейтинг, в нём фигурирует либо пляжный отдых - Крым и Сочи, и наоборот - Алтай, Байкал (и Санкт-Петербург). И, как мы полагаем, это связано с тем, что это те регионы, которые наиболее часто мелькают и в новостях, и в других медиа, - сказал Гращенков.

Он отметил, что вторым по величине потенциальным рейтингом после культуры является природа и животный мир. «Первое место делят между собой Байкал (19%) и Алтай (19%)», - рассказал Гращенков.

- Мы попытались оценить неизведанные ещё туристические направления с точки зрения, интересуют они вообще или нет опрашиваемых. ... Абсолютно подавляющее большинство - 65% - интересуются Волгоградской областью в целом, хотя речь, как я понимаю, идёт о Мамаевом кургане... На втором месте - Сахалин. Есть какой-то абсолютный топ точек, и все они в основном либо сосредоточены на экзотических точках России, либо, наоборот, являются привычным воспроизведением школьной программы. Интересно, что ряд регионов неизведанных и с высоким потенциалом, как Якутия, Бурятия, интересуют опрашиваемых, - сказал Гращенков.

Опрос был проведён «ВЦИОМ-Спутник» в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, уточняет РИА Новости.

туризм Байкал отдых
 
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