Жители Бурятии смогут увидеть в кинотеатрах фильмы о войне

Решение о том, на каких условиях будут проходить киносеансы, руководство кинотеатров будет принимать самостоятельно. Но организаторы проекта считают, что в случае коммерческих показов прибыль следует направлять на благотворительные цели: поддержку ветеранов, ремонт мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.





Министерство культуры Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России запустили специальный медийный проект, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба микульта Бурятии.Госфильмофонд бесплатно предоставит российским кинотеатрам и современным кинозалам 20 архивных фильмов о войне в формате DCP. В рамках проекта предусмотрены кинопоказы в дни празднования юбилея Победы и в течение года.Оцифровкой картин занимались специалисты Госфильмофонда России. В список фильмов из коллекции учреждения, отобранных для проекта, вошли избранные военные картины, снятые с 1943 по 1989 год. Среди них: «Жди меня» (1943), «Два бойца» (1943), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Великий перелом» (1945), «Небесный тихоход» (1945), «Рядовой Александр Матросов» (1947), «Молодая гвардия» (1948), «Звезда» (1949), «Любой ценой» (1959), «Грозные ночи» (1960), «Сильные духом» (1967), «Назначаешься внучкой» (1975), «Отряд специального назначения» (1975), «И ты увидишь небо» (1978), «Ты помнишь» (1979), «Сын полка» (1981), «Здесь твой фронт» (1983), «Железное поле» (1986), «Охота на единорога» (1989), «Перед рассветом» (1989).