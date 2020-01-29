Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Для ребят провели познавательный урок истории



СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии посетил учитель истории открытой сменной общеобразовательной школы №1 Улан-Удэ Лариса Кандрашева. С несовершеннолетними, содержащимися в учреждении, педагог провела занятие, посвящённое Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



- Лариса Николаевна рассказала подросткам о наступлении Великой Отечественной Войны и взятии города-героя в окружение, представила карту развития военных событий, отметив, что в те военные годы на защите родины стояли и наши земляки, - сообщает пресс-служба ведомства.



Во время урока так же были представлены документальные видеоматериалы, хроники военных лет, о тяжёлом бремени, выпавшем на долю жителей блокадного Ленинграда.



Завершилось занятие рассказом учителя о девочке – Тане Савичевой, жительнице блокадного Ленинграда, чей дневник стал маленьким образом тех лет.



Педагог призвала детей помнить о тех страшных событиях, помнить о стойкости и мужестве Ленинградцев, ценить жизнь, дружбу и мирное небо над головой, которое для нас отстояли и защитили наши предки.

