Для ребят провели познавательный урок истории
СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии посетил учитель истории открытой сменной общеобразовательной школы №1 Улан-Удэ Лариса Кандрашева. С несовершеннолетними, содержащимися в учреждении, педагог провела занятие, посвящённое Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
- Лариса Николаевна рассказала подросткам о наступлении Великой Отечественной Войны и взятии города-героя в окружение, представила карту развития военных событий, отметив, что в те военные годы на защите родины стояли и наши земляки, - сообщает пресс-служба ведомства.
Во время урока так же были представлены документальные видеоматериалы, хроники военных лет, о тяжёлом бремени, выпавшем на долю жителей блокадного Ленинграда.
Завершилось занятие рассказом учителя о девочке – Тане Савичевой, жительнице блокадного Ленинграда, чей дневник стал маленьким образом тех лет.
Педагог призвала детей помнить о тех страшных событиях, помнить о стойкости и мужестве Ленинградцев, ценить жизнь, дружбу и мирное небо над головой, которое для нас отстояли и защитили наши предки.
Подросткам из СИЗО Улан-Удэ рассказали о блокадном Ленинграде
Общество, Фото:
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